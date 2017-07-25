Meksikalı golcü West Ham United'da
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Meksikalı golcü Javier Hernandez'i kadrosuna kattı.
Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına 16 milyon sterlin bonservis ödeyen West Ham United, 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Altı sezon formasını giydiği Manchester United ile 156 maça çıkan ve 59 gol atan Hernandez, 2015 yılında 7,3 milyon sterlinlik bonservisle Bayer Leverkusen'e gitmişti. Mayıs ayında Meksika Milli Takımı'nda 47. golünü kaydeden yıldız oyuncu, milli takım tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu.
Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı başkent temsilcisi, transfer döneminde kaleci Joe Hart, Arjantinli savunma oyuncusu Pablo Zabaleta ve Avusturyalı golcü Marko Arnautovic'i renklerine bağlamıştı.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 10:14
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Dursun Özbek değişmeli!
Toplam 6
Yorum
sivasli yusuf biz galatasaraylilar balik akilli degiliz.40 topcu aldirip birakip kacanlari,gs borc batagina banka faizlerine kurban edenleri unutmayiz
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Var mısın? Yok musun?
Toplam 16
Yorum
eraycan gs belki avrupadan elendi ama peş peşe bombaları patlatıyor takım oturursa bjk yetersiz tarnsferlerden başı ağrır 3 kulvar var önünde
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Var mısın? Yok musun?
Toplam 16
Yorum
eraycan bu oyuncu olmazsa gignac yedekteymiş alın ikisinide ne olacak takıma giremeyneler verin kitaya süper lig takımlarına satılmazsa
Meksikalı golcü West Ham United'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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