Fabregas meydan okudu
Chelsea'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Cesc Fabregas, Bakayoko transferinin kendisini endişelendirmediğini söyledi.
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea, 40 milyon Euro bedelle Monaco'nun orta saha oyuncusu Bakayoko'yu renklerine bağladı. Londra ekibinin İspanyol orta saha oyuncusu Cesc Fabregas, Bakayoko transferinin kendisini korkutmadığını forma için savaşmaya hazır olduğunu belirtti.
Geçtiğimiz sezon 13 maçta sahaya ilk 11'de çıkan 30 yaşındaki yıldız, ideal kadroda yer alma rekabeti için "Ben 15 sezondur bu rekabetin içindeyim" diyerek kendine olan güvenine ve tecrübesine vurgu yaptı.
Harika hissettiğini belirten Fabregas, 'Hocamızın mantalitesini çok iyi anlıyorum ve Conte'nin benden istediğini biliyorum' diyerek konuştu.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:06
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''Pepe’ye eküri şart''
Toplam 5
Yorum
Atillas-BJK Defansta yanındaki oyuncu çok önemli,mesela sabri gözükmüyordu ama maç içinde etrafını kolluyor ve komşu pozisyonda oynayanları rahatlatıyor
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''Transfer şart''
Toplam 13
Yorum
fahri ne çok bilmişsiniz siz yahu... hele ki sadi tekelli oğlu diyenler :)))) bu ülkede şenol hoca 1 ersun yanal 2 dir gerisi fasa fiso dur.
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Yeni savaşçı Fernando G.Saray'da!
Toplam 47
Yorum
DOGRUCU KOCAMAN GS YI BATIRIYORSUNUZ !! BU NASIL BIR TRASFER POLITIKASI, KESINLIKLE ACEMICE VE PANIKLE VERILMIS BIR KARAR..
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