 Fabregas meydan okudu – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Fabregas meydan okudu

    Fabregas meydan okudu

    Chelsea'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Cesc Fabregas, Bakayoko transferinin kendisini endişelendirmediğini söyledi.

    İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea, 40 milyon Euro bedelle Monaco'nun orta saha oyuncusu Bakayoko'yu renklerine bağladı. Londra ekibinin İspanyol orta saha oyuncusu Cesc Fabregas, Bakayoko transferinin kendisini korkutmadığını forma için savaşmaya hazır olduğunu belirtti.

    Geçtiğimiz sezon 13 maçta sahaya ilk 11'de çıkan 30 yaşındaki yıldız, ideal kadroda yer alma rekabeti için "Ben 15 sezondur bu rekabetin içindeyim" diyerek kendine olan güvenine ve tecrübesine vurgu yaptı.

    Harika hissettiğini belirten Fabregas, 'Hocamızın mantalitesini çok iyi anlıyorum ve Conte'nin benden istediğini biliyorum' diyerek konuştu.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:06
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