City, Danilo'yu renklerine bağladı

Manchester City Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Manchester City'nin Danilo'nun transferi için Real Madrid'e 26,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

Portekiz ekibi Porto'dan 2015'te Real Madrid'e transfer olan Danilo Luiz da Silva, geçen sezon takımıyla çıktığı 25 maçta bir gol attı.