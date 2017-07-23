City, Danilo'yu renklerine bağladı
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, İspanya'nın Real Madrid takımından Brezilyalı savunma oyuncusu Danilo'yu renklerine bağladı.
Manchester City Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
İngiltere basınında yer alan haberlerde, Manchester City'nin Danilo'nun transferi için Real Madrid'e 26,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.
Portekiz ekibi Porto'dan 2015'te Real Madrid'e transfer olan Danilo Luiz da Silva, geçen sezon takımıyla çıktığı 25 maçta bir gol attı.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:51
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G.Saray’da tek başına!
Toplam 8
Yorum
Gsli Ülkede savaş çıkar bir daha aday olursa net..
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Badou Ndiaye!
Toplam 10
Yorum
HASAN bu adamın fb olmasınıda isterdim tam bir maestro orta sahada tüm sorunları çözer hem genç hem deneyimli al parlat 2 sene sonra avrupaya 20 milyona satarsın
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Fırtına Györ’e takıldı
Toplam 5
Yorum
bbbbbbbbbbb 2 liğ takımını yenemiyen takımı vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
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