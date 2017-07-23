 City, Danilo'yu renklerine bağladı – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    City, Danilo'yu renklerine bağladı

    City, Danilo'yu renklerine bağladı

    İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, İspanya'nın Real Madrid takımından Brezilyalı savunma oyuncusu Danilo'yu renklerine bağladı.

    Manchester City Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    İngiltere basınında yer alan haberlerde, Manchester City'nin Danilo'nun transferi için Real Madrid'e 26,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

    Portekiz ekibi Porto'dan 2015'te Real Madrid'e transfer olan Danilo Luiz da Silva, geçen sezon takımıyla çıktığı 25 maçta bir gol attı.

    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:51
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