 West Ham United'e Avusturyalı golcü – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    'e Avusturyalı golcü

    West Ham United'e Avusturyalı golcü

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden , Avusturyalı golcü 'i renklerine bağladı.

    Hırvat Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı İngiliz ekibi, Stoke City forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla beş yıllık sözleşme imzalandığını internet sitesinden duyurdu. İngiliz basını, 'in transfer için 20 milyon sterlin harcadığını ve bu rakamın kulüp rekoru olduğunu yazdı.

    Stoke City'nin dört yıl önce Alman ekibi Werder Bremen'den renklerine bağladığı Arnautovic, Premier Lig'de çıktığı 125 maçta 22 kez rakip fileleri havalandırdı.

    Arnautovic, başkent temsilcisinin, kaleci Joe Hart ve Arjantinli savunma oyuncusu Pablo Zabaleta'nın ardından kadrosuna kattığı üçüncü isim oldu.

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:47
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