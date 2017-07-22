Morata resmen Chelsea'de
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı.
İspanya'nın Real Madrid ekibiyle bonservis konusunda anlaşmaya varan Chelsea, 24 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını internet sitesinden duyurdu.
Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea, Morata için 70,6 milyon sterlin bonservis ödeyecek. Liverpool'dan 2011 yılında 50 milyon sterline Fernando Torres'i kadrosuna katan başkent temsilcisi, bu transferle yeni kulüp rekoru kırdı.
Geçen sezon başında Juventus'tan Real Madrid'e dönen Morata, UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğu yaşadığı Madrid temsilcisinde 20 kez rakip fileleri havalandırdı.
Morata, transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea'nin, Tiemoue Bakayoko, Willy Caballero ve Antonio Rudiger'in ardından renklerine bağladığı dördüncü isim oldu.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:53
-
Van Persie, F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Toplam 21
Yorum
FENERLİ biz de verdik gitti :)
-
2 maçlık dev sponsor!
Toplam 42
Yorum
gssssssss 3. sınıf oyuncularla 3. sınıf reklam cekılır.durum cok kotu
-
Trabzonspor, Macar ekibini mağlup etti
Toplam 7
Yorum
HACI ZIYA KONYALI TS INCE AYAR CALISMALAR dan dolayi Muharrem Usta bundan 2 yil evvelki cizgisinden uzaklasti. Utanan adam yerine arsiz adam oldu.
Morata resmen Chelsea'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.