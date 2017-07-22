Morata resmen Chelsea'de

İspanya'nın Real Madrid ekibiyle bonservis konusunda anlaşmaya varan Chelsea, 24 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını internet sitesinden duyurdu.

Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea, Morata için 70,6 milyon sterlin bonservis ödeyecek. Liverpool'dan 2011 yılında 50 milyon sterline Fernando Torres'i kadrosuna katan başkent temsilcisi, bu transferle yeni kulüp rekoru kırdı.

Geçen sezon başında Juventus'tan Real Madrid'e dönen Morata, UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğu yaşadığı Madrid temsilcisinde 20 kez rakip fileleri havalandırdı.

Morata, transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea'nin, Tiemoue Bakayoko, Willy Caballero ve Antonio Rudiger'in ardından renklerine bağladığı dördüncü isim oldu.