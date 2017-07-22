 Lens'ten 3 dakikada 2 gol – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Lens'ten 3 dakikada 2 gol

    Lens'ten 3 dakikada 2 gol

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Championship ekibi Sunderland, İngiltere 1. Lig ekiplerinden Bradford City ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. ilk 8 dakikada attığı 2 golle maçın yıldızı oldu. Lens, Sunderland'in oynadığı son 4 hazırlık maçında 4 gol attı.

    Sunderland'e galibiyeti getiren golleri 5. ve 8. dakikada geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve 42. dakikada Billy Jones kaydetti.

    Bradford City'nin gollerini ise 65. dakikada McMahon ile 90. dakikada Trialist attı.

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:04
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