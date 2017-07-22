Lens'ten 3 dakikada 2 gol
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Championship ekibi Sunderland, İngiltere 1. Lig ekiplerinden Bradford City ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Jeremain Lens ilk 8 dakikada attığı 2 golle maçın yıldızı oldu. Lens, Sunderland'in oynadığı son 4 hazırlık maçında 4 gol attı.
Sunderland'e galibiyeti getiren golleri 5. ve 8. dakikada geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens ve 42. dakikada Billy Jones kaydetti.
Bradford City'nin gollerini ise 65. dakikada McMahon ile 90. dakikada Trialist attı.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:04
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Ertuğrul, Dirar’ı kurtardı
Toplam 45
Yorum
Hakan Herkese laf ediyorsunuz şimdi size söyleyince ZORUNUZA mı gitti :))))
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Sinan, Sampdoria’ya
Toplam 10
Yorum
Samsunlu Faaydasi olmiycak hic olmazsa para kazanarak satilsin
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 29
Yorum
öğretici o ikisi olsa takımın kalitesi ve tudorun veremediği kondisyonu artar ve turu geçerdik ! ikisini de mumla arıyoruz ! sen oradan hesapla !
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