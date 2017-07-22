Asya Premier Lig kupası Liverpool'un
Premier League Asya Kupası finalinde Liverpool ve Licester City karşı karşıya geldi.
Leicester City 12. dakikada Islam Slimani'nin attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçirdi. Liverpool 20. dakikada Coutinho'nun Mohamed Salah'a harika pasında Salah aynı güzellikle vurdu ve Liverpool skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarı beraberlikle sona erecek derken sahneye çıkan yeni transfer Coutinho ceza sahası dışından attığı harika bir golle takımını soyunma odasına 2-1 önde götürdü.
İkinci yarı maçta başka gol olmayınca Liverpool - Leicester City'i finalde 2-1 yendi ve Premier League Asya Kupası'nın sahibi oldu.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:40
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Cenk Ergün'den transfer açıklaması
Toplam 33
Yorum
gs bu takıma fenerbahcenin döverek yolladıgı volkan şeni alırsanız o zaman sizide döverek yollarız..
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 8
Yorum
saka birlik değilmisiniz.yönetime karışanmı var.50. yıl diyen sizsiniz.3-4 üst seviye takviye diyen sizsiniz.şimdi niye laf ürtiyorsunuz.konuşun
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 8
Yorum
SAKA ne güzel konuşmuşsun.ben ne yapayım bu lafları.başakşehirin başkanıda konuşuyor.çok mu zengin onlar nasıl alıyor o topcuları.boş laf.masal
Asya Premier Lig kupası Liverpool'un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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