Morata resmen Chelsea'de
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı.
İspanya'nın Real Madrid ekibiyle bonservis konusunda anlaşmaya varan Chelsea, 24 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını internet sitesinden duyurdu.
Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea, Morata için 70,6 milyon sterlin bonservis ödeyecek. Liverpool'dan 2011 yılında 50 milyon sterline Fernando Torres'i kadrosuna katan başkent temsilcisi, bu transferle yeni kulüp rekoru kırdı.
Geçen sezon başında Juventus'tan Real Madrid'e dönen Morata, UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğu yaşadığı Madrid temsilcisinde 20 kez rakip fileleri havalandırdı.
Morata, transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea'nin, Tiemoue Bakayoko, Willy Caballero ve Antonio Rudiger'in ardından renklerine bağladığı dördüncü isim oldu.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:26
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Beşiktaş, Valencia ile anlaşma sağladı
Toplam 4
Yorum
cenk Yani, Beşiktaşın aradığı santrafor Negrodo muydu? Avrupada bu adamla mı başarı yakalyacağız ? Yav yapmayın-etmeyin, sanki çocuk kandırıyorsu
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Beşiktaş, Valencia ile anlaşma sağladı
Toplam 4
Yorum
hakan aboubakar'dan sonra gelecek forvet bu olmamalıydı...
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Strinic İstanbul yolunda
Toplam 11
Yorum
GS'li Gelen giden adamları konuşmak yerine, tudor sen utanmadan adam isteyeceğine Tursun efendiyle yönetimle el ele defolun başka bişey istemiyoz.
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