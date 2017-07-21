Liverpool'dan defansa takviye
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, İskoç sol bek Andrew Robertson'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı duyuruldu.
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, söz konusu transfer için Liverpool'un kasasından 8 milyon sterlinin çıktığı iddia edildi.
Kariyerine İskoç temsilcisi Queen's Park'ta başlayan ve son 3 yıldır Hull City forması giyen Robertson, geçen sezon 39 maçta görev yaptı ve 1 gol attı.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:18
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Van Persie, F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Toplam 13
Yorum
HASAN 3 e 5 e bakmayın satın gitsin hem yıllık maliyetinden kurtulmuş oluruz eğer yıllık alacağını sorun etmezse feragat ederse gönderin genç ve yırtıcı bir forvet alın eskiden efsaneydi ama artık pili bitmiş topa bile vuramıyor gücü yok.sürekli sakat ve formsuz.
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10’u kaybetti!
Toplam 57
Yorum
bjk 1903 eger gs yönetimi senejderi satıp mesut öziili alsalardı o zaman tamam derdik iş bitirici oyuncu alındı diye
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10’u kaybetti!
Toplam 57
Yorum
bjk 1903 belhanda ve bruma topu kalaye getirecek ceza sahasına getirecek oyuncular iş bitirecek oyuncu degiller bu planlamayı gs yanlış yaptı
Liverpool'dan defansa takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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