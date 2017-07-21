Liverpool'dan defansa takviye

Kulüpten yapılan açıklamada, Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, söz konusu transfer için Liverpool'un kasasından 8 milyon sterlinin çıktığı iddia edildi.

Kariyerine İskoç temsilcisi Queen's Park'ta başlayan ve son 3 yıldır Hull City forması giyen Robertson, geçen sezon 39 maçta görev yaptı ve 1 gol attı.