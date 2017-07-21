 İngilizlerden Mesut Özil iddiası – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    İngilizlerden Mesut Özil iddiası

    İngilizlerden Mesut Özil iddiası

    Premier Lig devi Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil'e haftalık 280 bin pound teklif ettiği ve Alman yıldızın bu teklifi kabul edeceği öne sürüldü.

    İngiliz Daily Mail gazetesi, Arsenal'deki geleceği bir süredir belirsiz olan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Mesut Özil'e Topçular tarafından haftalık 280 bin pound teklif edildiğini ve yıldız oyuncunun bu teklife olumlu baktığını ve Arsenal'le sözleşme yenilemeye razı olduğunu yazdı.

    Alexis Sanchez ile birlikte bir süredir takımdan ayrılma ihtimali gündemde olan Mesut'un haftalık 350 bin pound için direttiği fakat Sanchez'in aksine herhangi bir kulüpten ciddi bir teklif gelmemesi sonucu Arsenal'in teklifini kabul edeceği de haberde belirtildi.

    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:33
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