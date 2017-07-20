..ve Morata Chelsea'de
Chelsea, Real Madrid'in İspanyol forveti Alvaro Morata'yı kadrosuna kattığını açıkladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol golcü Alvaro Morata'nın transferinde sona yaklaştı.
İngiliz ekibi, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Real Madrid Kulübü ile anlaşma sağlandığını internet sitesinden duyurdu. İspanyol golcünün, sözleşme detaylarını görüşmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın başkent Londra'ya gideceği basına yansıdı.
Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea'nin, Morata için 70,6 milyon sterlin bonservis ödeyeceği iddia edildi. Bu rakam, Liverpool'dan 50 milyon sterline Fernando Torres'i kadrosuna katan Londra ekibi için yeni kulüp rekoru olacak.
Geçen sezon başında Juventus'tan Real Madrid'e dönen Morata, UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğu yaşadığı Madrid temsilcisinde 20 kez rakip fileleri havalandırdı.
Morata, transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea'nin, Tiemoue Bakayoko, Willy Caballero ve Antonio Rudiger'in ardından renklerine bağladığı dördüncü isim olacak.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:42
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Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
Yorum
yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
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Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
Yorum
Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
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