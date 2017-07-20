 Hernandez yeniden İngiltere'de – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Hernandez yeniden İngiltere'de

    Hernandez yeniden İngiltere'de

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden , 'in transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.

    Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı , 29 yaşındaki Meksikalı golcünün transferi için Alman ekibi Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardığını internet sitesinden duyurdu.

    İngiliz basını Hernandez'in transferi için Londra temsilcisinin kasasından 16 milyon sterlin çıkacağını, Meksikalı oyuncunun sözleşmenin detaylarını görüşmek ve sağlık kontrolünden geçmek için başkente geleceğini yazdı.

    Altı sezon formasını giydiği Manchester United ile 156 maça çıkan ve 59 gol atan Hernandez, 2015 yılında 7,3 milyon sterlinlik bonservisle Bayer Leverkusen'e gitmişti. Mayıs ayında Meksika Milli Takımı'nda 47. golünü atan yıldız oyuncu, milli takım tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu.

    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:50
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