 Emre Can'a dev kanca – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'a dev kanca

    Emre Can'a dev kanca

    , ’un Türk asıllı orta saha oyuncusu transferi için girişimlerde bulundu.

    Bayern Münih'ten Douglas Costa, Arsenal'den Szczesny ve Milan'dan De Sciglio transferlerini yapan 'un sıradaki transferinin olduğu iddia edildi.

    İtalya'da yayınlanan Tuttosport'un haberine göre Emre Can için Juventus'un 25 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

    Gazete Juventus'un oyuncunun sözleşmesinin önümüzdeki sezon bitecek olmasına güvendiğini belirtirken 'un Emre Can'ı satmak istemediği ancak futbolcunun gitmek istemesi halinde bu transferi onaylayacağı ifade edildi.

    Güçlü bir oyuncu olduğuna dikkat çeken gazete teknik ve ekonomik anlamda herhangi bir engelin olmadığını belirtti.

    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:50
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