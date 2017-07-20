Emre Can'a dev kanca

Bayern Münih'ten Douglas Costa, Arsenal'den Szczesny ve Milan'dan De Sciglio transferlerini yapan Juventus'un sıradaki transferinin Emre Can olduğu iddia edildi.

İtalya'da yayınlanan Tuttosport'un haberine göre Emre Can için Juventus'un 25 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

Gazete Juventus'un oyuncunun sözleşmesinin önümüzdeki sezon bitecek olmasına güvendiğini belirtirken Liverpool'un Emre Can'ı satmak istemediği ancak futbolcunun gitmek istemesi halinde bu transferi onaylayacağı ifade edildi.



Güçlü bir oyuncu olduğuna dikkat çeken gazete teknik ve ekonomik anlamda herhangi bir engelin olmadığını belirtti.