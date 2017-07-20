Emre Can'a dev kanca
Juventus, Liverpool’un Türk asıllı orta saha oyuncusu Emre Can transferi için girişimlerde bulundu.
Bayern Münih'ten Douglas Costa, Arsenal'den Szczesny ve Milan'dan De Sciglio transferlerini yapan Juventus'un sıradaki transferinin Emre Can olduğu iddia edildi.
İtalya'da yayınlanan Tuttosport'un haberine göre Emre Can için Juventus'un 25 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı ifade edildi.
Gazete Juventus'un oyuncunun sözleşmesinin önümüzdeki sezon bitecek olmasına güvendiğini belirtirken Liverpool'un Emre Can'ı satmak istemediği ancak futbolcunun gitmek istemesi halinde bu transferi onaylayacağı ifade edildi.
Güçlü bir oyuncu olduğuna dikkat çeken gazete teknik ve ekonomik anlamda herhangi bir engelin olmadığını belirtti.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:50
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Toplam 36
Yorum
ADALET HERKES İÇİN OLMALI VOLKAN,ARDA OLAYLARA ADLARI KARIŞINCA MİLLİ TAKIM KAPILARI KAPANIR...AMA HOCA OLAYLARA KARIŞIRSA ÖNEMLİ DEĞİL! LÜTFEN ADALET
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FBalpert Sağ bekte Şener, Dirar oynabilecek adamlar var tamam ihtiyacımızda var ama 10 numarada oynayacak adam bile yok, bide forvet malum.
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