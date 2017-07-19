Ve transfer açıklandı
Chelsea, Real Madrid'in İspanyol forveti Alvaro Morata'yı kadrosuna kattığını açıkladı
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea, Real Madrid'de forma giyen Alvaro Morata'yı transfer etti.
İngiliz kulübü, İspanyol forvetin sağlık kontrolünden geçmek üzere Londra'ya geleceğini açıkladı.
Açıklamada bonservis bedeli ve sözleşme detayları paylaşılmazken, bu transfere karşılık Abramoviç'in kasasından 80 milyon euro çıkacağı öne sürüldü.
İngiliz kulübü, İspanyol forvetin sağlık kontrolünden geçmek üzere Londra'ya geleceğini açıkladı.
Açıklamada bonservis bedeli ve sözleşme detayları paylaşılmazken, bu transfere karşılık Abramoviç'in kasasından 80 milyon euro çıkacağı öne sürüldü.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sol kanada sürpriz isim: Centurion!
Toplam 6
Yorum
SOL AÇIK VALBUENA 10 NUMARA DEĞİL.
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"Edepsiz bir teklif aldım, gittim"
Toplam 13
Yorum
Denizgs Sen kimsin ceza veriyorsun ulkede savci mi kalmadi. Turkiye adalet insanlarin elindemi devlettemi?
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ISLAk imzayı atmaya geliyor
Toplam 15
Yorum
VVV İKİ TANE SAĞ BEKİMİZ OLDU..YİNE ZORLAMALI BİR KANAT..AYKUTÇA.
Ve transfer açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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