 Ve transfer açıklandı – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Ve transfer açıklandı

    Ve transfer açıklandı

    Chelsea, Real Madrid'in İspanyol forveti 'yı kadrosuna kattığını açıkladı

    İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea, Real Madrid'de forma giyen 'yı transfer etti.

    İngiliz kulübü, İspanyol forvetin sağlık kontrolünden geçmek üzere Londra'ya geleceğini açıkladı.

    Açıklamada bonservis bedeli ve sözleşme detayları paylaşılmazken, bu transfere karşılık Abramoviç'in kasasından 80 milyon euro çıkacağı öne sürüldü.


    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:56
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