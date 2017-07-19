Chelsea, Conte ile sözleşme yeniledi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktör Antonio Conte ile sözleşme yeniledi.
47 yaşındaki teknik adamı geçen yıl göreve getiren ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan başkent temsilcisi, İtalyan çalıştırıcı ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, yeni sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirten Conte, geçen sezon çok çalıştıklarını ve sonuçtan gurur duyduğunu, bu yıl zirvede kalabilmek için daha fazla çalışmak zorunda olduklarını söyledi.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:14
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Burak zirvesi
Toplam 31
Yorum
Taraftar Mavi Richarlison de Andrade ( Fluminense ) Santrafor sağ açık sol açık oynayabiliyor. Böyle oyuncuya talip olunmalı. Yaşı genç. Tam TS ye göre!
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 63
Yorum
serdar dursun özbek kafaya koydu rivadan gelen parayı bitirecek adamda haklı ünal aysaldan neyi eksik 1 milyar tlde özbek harcasın
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Fatih Terim, İstanbul’da
Toplam 28
Yorum
ömer te. Alın size milli takım futbol direktörü..
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