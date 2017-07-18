Slaven Bilic'ten flaş transfer
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, İngiliz kaleci Joe Hart'ı kiralık olarak transfer etti.
Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in yönetimindeki West Ham United, kariyerini İtalya'da sürdüren 30 yaşındaki İngiliz kaleci Hart'ı bir yıllığına kiraladığını internet sitesinden duyurdu.
İngiltere Milli Takımı ve Manchester City'nin kalesini koruyan Hart, İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın kendisini Manchester ekibinde istememesi üzerine geçen sezon İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Torino'ya kiralanmıştı.
Deneyimli file bekçisi, Torino formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkmıştı.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 21:04
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 49
Yorum
0054 C.A. AYNEN ÖYLE KARDEŞİM ÇOK HAKLISIN BİLENDE KONUŞUYOR BİLMEYENDE.YILLARDIR BU KULÜP GEREKSİZ TRANSFERLERLE BU HALE GETİRİLMİŞ GS İŞİ ÇOK ZOR.
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Galatasaray'ın rakibi Östersunds, İstanbul'a geldi
Toplam 2
Yorum
uA ne olacak gelip istanbuldada yenip gidecekler galatasarayli futbolcularda sifir hirs var östersunds >> veni vedi vici yapacak....
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Lens'e pençe
Toplam 30
Yorum
Lens02 Gs 5 tane transfer yaptı sevilla as sagbekini aldı biz 35 yaşındaki pepeye 3 yıllık imza parası haric 15 m verioz olacak iş deil
Slaven Bilic'ten flaş transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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