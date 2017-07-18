 Slaven Bilic'ten flaş transfer – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    'ten flaş transfer

    Slaven Bilic'ten flaş transfer

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, İngiliz kaleci Joe Hart'ı kiralık olarak transfer etti.

    Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi, 30 yaşındaki kaleciyi 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı

    Hırvat teknik adam 'in yönetimindeki West Ham United, kariyerini İtalya'da sürdüren 30 yaşındaki İngiliz kaleci Hart'ı bir yıllığına kiraladığını internet sitesinden duyurdu.

    İngiltere Milli Takımı ve Manchester City'nin kalesini koruyan Hart, İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın kendisini Manchester ekibinde istememesi üzerine geçen sezon İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Torino'ya kiralanmıştı.

    Deneyimli file bekçisi, Torino formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkmıştı.

    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:04
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