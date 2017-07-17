ManU, Perisic için gözünü kararttı!

İngiliz Express gazetesinin haberine göre, Jose Mourinho'nun kanat oyuncu transferi talebi sonrası Ivan Perisic'te karar kılan Manchester United, İtalyan ekibinin istediği 40 milyon pound'luk (45 milyon €) bonservis bedelini ödemeye razı oldu.

Geçtiğimiz sezon Anthony Martial, Marcus Rashford, Henrikh Mkhitaryan ve Jesse Lingard gibi isimlerden istediği verimi alamayan Mourinho, yeni sezon için başarı isteniyorsa kanat oyuncusu alınması gerektiğini yönetime ilettiğini söylemişti.



Haberde ayrıca, 28 yaşındaki Hırvat oyuncunun Manchester United'ın kamp yaptığı ABD'ye giderek orada İngiliz kulübünden yetkililerle masaya oturacağı iddia edildi.