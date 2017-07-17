ManU, Perisic için gözünü kararttı!
Manchester United, Inter'de forma giyen kanat oyuncusu Ivan Perisic için talep edilen 40 milyon pound'luk bonservis bedelini ödemeyi kabul etti.
İngiliz Express gazetesinin haberine göre, Jose Mourinho'nun kanat oyuncu transferi talebi sonrası Ivan Perisic'te karar kılan Manchester United, İtalyan ekibinin istediği 40 milyon pound'luk (45 milyon €) bonservis bedelini ödemeye razı oldu.
Geçtiğimiz sezon Anthony Martial, Marcus Rashford, Henrikh Mkhitaryan ve Jesse Lingard gibi isimlerden istediği verimi alamayan Mourinho, yeni sezon için başarı isteniyorsa kanat oyuncusu alınması gerektiğini yönetime ilettiğini söylemişti.
Haberde ayrıca, 28 yaşındaki Hırvat oyuncunun Manchester United'ın kamp yaptığı ABD'ye giderek orada İngiliz kulübünden yetkililerle masaya oturacağı iddia edildi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:09
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Başkan maça gitmiyor
Toplam 11
Yorum
engin sezgin Tudor a fazla güvenmesinin kurbanı oldu.Tudor küçük takımların hocası olur ancak.
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Savunmacılar kasayı doldurdu
Toplam 1
Yorum
helal olsun yönetmek sadece oyuncu almak değil aynı zamanda bir çok şeyi yönetmektir.bu yüzden fikret orman büyük iş yaptı.beşiktaş çok iyi konum geldi.
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 34
Yorum
fb bu çocugu bir kaç defa izledim canlı çok iyi transfer.sans verilirse orta sahada çok iş yapar.sonunda genç bir yeetenek alındı
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