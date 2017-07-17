 7 yıl sonra bahsi kazandı – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    7 yıl sonra bahsi kazandı

    7 yıl sonra bahsi kazandı

    'nin 'a döneceği üzerine yapan Manchester City taraftarı Jordon Fawcett, girdiği bahsi 7 yıl sonra kazandı.

    Manchester City taraftarı Jordon Fawcett, 2010 yılında Manchester United'da top koşturan 'nin bir sonraki durağının eski takımı olacağına dair yaptı.

    Yetiştiği kulüp olan Everton'dan 2004-05 sezonunda ayrılarak Manchester United'a olan , bu yaz eski takımına geri döndü.

    Rooney'in ile anlaşması sonrası 7 yıl önce yaptığı bahsi hatırlayan Jordon Fawcett, 20 pound karşılığında 2000 pound kazandı.

    Ancak evinden taşındığı için kağıdını kaybeden Jordon Fawcett, bahis şirketiyle iletişime geçti. Bahis şirketi Fawcett'e bir el yazısı örneği gönderdiği takdirde parayı ödemeyi kabul edeceklerini bildirdi.

    2000 POUND KAZANDI

    Rooney'in Everton'a dönüşü üzerine 1'e 100'lük bahis oynayan Fawcett, 7 yıl sonra 2000 pound kazanmış oldu.

    Evli ve iki çocuk babası olan Fawcett, "Eşim Roxanne ile gerçek bir balayı yapmaya fırsat bulamamıştık. Şimdi bu 2000 pound sayesinde çocuklarla birlikte Mallorca'ya gidip, güzel vakit geçireceğiz' diye konuştu.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:12
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