7 yıl sonra bahsi kazandı

Manchester City taraftarı Jordon Fawcett, 2010 yılında Manchester United'da top koşturan Wayne Rooney'nin bir sonraki durağının eski takımı Everton olacağına dair bahis yaptı.

Yetiştiği kulüp olan Everton'dan 2004-05 sezonunda ayrılarak Manchester United'a transfer olan Wayne Rooney, bu yaz eski takımına geri döndü.

Rooney'in Everton ile anlaşması sonrası 7 yıl önce yaptığı bahsi hatırlayan Jordon Fawcett, 20 pound karşılığında 2000 pound kazandı.

Ancak evinden taşındığı için bahis kağıdını kaybeden Jordon Fawcett, bahis şirketiyle iletişime geçti. Bahis şirketi Fawcett'e bir el yazısı örneği gönderdiği takdirde parayı ödemeyi kabul edeceklerini bildirdi.



2000 POUND KAZANDI

Rooney'in Everton'a dönüşü üzerine 1'e 100'lük bahis oynayan Fawcett, 7 yıl sonra 2000 pound kazanmış oldu.



Evli ve iki çocuk babası olan Fawcett, "Eşim Roxanne ile gerçek bir balayı yapmaya fırsat bulamamıştık. Şimdi bu 2000 pound sayesinde çocuklarla birlikte Mallorca'ya gidip, güzel vakit geçireceğiz' diye konuştu.