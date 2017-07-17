7 yıl sonra bahsi kazandı
Wayne Rooney'nin Everton'a döneceği üzerine bahis yapan Manchester City taraftarı Jordon Fawcett, girdiği bahsi 7 yıl sonra kazandı.
Manchester City taraftarı Jordon Fawcett, 2010 yılında Manchester United'da top koşturan Wayne Rooney'nin bir sonraki durağının eski takımı Everton olacağına dair bahis yaptı.
Yetiştiği kulüp olan Everton'dan 2004-05 sezonunda ayrılarak Manchester United'a transfer olan Wayne Rooney, bu yaz eski takımına geri döndü.
Rooney'in Everton ile anlaşması sonrası 7 yıl önce yaptığı bahsi hatırlayan Jordon Fawcett, 20 pound karşılığında 2000 pound kazandı.
Ancak evinden taşındığı için bahis kağıdını kaybeden Jordon Fawcett, bahis şirketiyle iletişime geçti. Bahis şirketi Fawcett'e bir el yazısı örneği gönderdiği takdirde parayı ödemeyi kabul edeceklerini bildirdi.
2000 POUND KAZANDI
Rooney'in Everton'a dönüşü üzerine 1'e 100'lük bahis oynayan Fawcett, 7 yıl sonra 2000 pound kazanmış oldu.
Evli ve iki çocuk babası olan Fawcett, "Eşim Roxanne ile gerçek bir balayı yapmaya fırsat bulamamıştık. Şimdi bu 2000 pound sayesinde çocuklarla birlikte Mallorca'ya gidip, güzel vakit geçireceğiz' diye konuştu.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:12
-
G.Saray'dan Lens'e 4 milyon euro
Toplam 7
Yorum
ALEX BU ADAM BIR ISE YARAMAZ YARIMSAAT SONRA BITIYOR EMEKLIYOR SAHADA
-
F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 39
Yorum
ELMACI ELMAS BOŞUNA SEVİNMEYİN ALT YAPIYA GÖNDERİLCEK VE ORDA 1 2 SENE OYNAYIP BAŞKA TAKIMA GEÇİCEK :)))))))))
-
G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 42
Yorum
alibeker İmbula Selçuk'u havada, karada keser. Tolga'nın yerine de Fernando gelirse daha iyi olur.
7 yıl sonra bahsi kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.