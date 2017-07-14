Manchester City'den rekor transfer

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tottenham'dan transfer edilen 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Bonservis bedeli hakkında bilgi verilmezken İngiliz basını, Walker'ın transferi için Manchester ekibinin yaklaşık 50 milyon sterlin ödeyeceğini öne sürdü.

Yeni takımında 2 numaralı formayı giyecek Walker, Manchester City'ye transfer olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Guardiola, futbol dünyasında en fazla saygı duyulan teknik adamlardan biri. Onun bana yardım edeceğini ve futbolumu üst seviyelere taşıyacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere Milli Takımı forması da giyen Walker, mavi-beyazlı ekibin bu sezon Bernardo Silva ve Ederson'un ardından kadrosuna kattığı 3. oyuncu oldu.

Walker, Tottenham formasıyla çıktığı 228 maçta 4 gol attı.