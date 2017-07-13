 Devler onu istiyor – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Devler onu istiyor

    Devler onu istiyor

    ’in, ’in de uzun süredir peşinde olduğu Mbappe için Monaco’ya 135 milyon euro ödemeye hazır olduğu öğrenildiç

    'in haftalardır görüşme halinde olduğu Kylian Mbappe için Arsenal devreye girdi. İspanyol ekibinin 125 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı 18 yaşındaki forvetin transferinde Arsenal de tarihi bir rakam önerdi. İngiliz ekibinin hocası Arsene Wenger'in, genç oyuncuyla Fransa'da 3 saate yakın bir görüşme yaptığı iddia edildi. Wenger'in ikna etmeye çalıştığı Mbappe için 'in tam 135 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu ileri sürüldü.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:52
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