Mesut Özil tercihini açıkladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, tercihinin takımda kalmaktan yana olduğunu belirtti.
Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki futbolcunun takımda kalma isteğini aktardığı bildirildi. Her zaman Arsenal'de kendisini iyi hissettiğini ve çok büyük bir kulüpte oynadığını ifade eden Mesut Özil ise, "Tercihim Arsenal'de kalmak." dedi.
Şu anda en önemli şeyin sezon öncesi hazırlık aşaması olduğunu ve form kazanmak için çalıştığını belirten orta saha oyuncusu, "Londra'ya dönünce devam edip etmeme konusunu oturup tartışacağız." ifadesini kullandı.
Sezon öncesi turu kapsamında Avustralya'da bulunan Arsenal'de, Alexis Sanchez ve Mesut Özil'in sözleşmelerinin sezon sonunda bitmesi nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:13
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Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 26
Yorum
ugur bu made by aziz filmlerini defalarca izledik, sonuc belli ,hala inanlar varsa onla kendilerini sorgulasınlar bi zahmet
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Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 26
Yorum
ugur asıl senin gs li oldugun belliki aziz yıldırımın gitmesini istemiyormusun. bu kadar kötü yönetime sahip cıkan fb li değildir asıl
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Satalım kurtulalım
Toplam 33
Yorum
FB FB takımında bir çok maçta ilk 11 oynayan bir futbolcunun bel bölgesi bu kadar kalın olamaz
Mesut Özil tercihini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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