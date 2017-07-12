 Mesut Özil tercihini açıkladı – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    tercihini açıkladı

    Mesut Özil tercihini açıkladı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu , tercihinin takımda kalmaktan yana olduğunu belirtti.

    Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki futbolcunun takımda kalma isteğini aktardığı bildirildi. Her zaman Arsenal'de kendisini iyi hissettiğini ve çok büyük bir kulüpte oynadığını ifade eden ise, "Tercihim Arsenal'de kalmak." dedi.

    Şu anda en önemli şeyin sezon öncesi hazırlık aşaması olduğunu ve form kazanmak için çalıştığını belirten orta saha oyuncusu, "Londra'ya dönünce devam edip etmeme konusunu oturup tartışacağız." ifadesini kullandı.

    Sezon öncesi turu kapsamında Avustralya'da bulunan Arsenal'de, Alexis Sanchez ve Mesut Özil'in sözleşmelerinin sezon sonunda bitmesi nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:13
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