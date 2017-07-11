İşte Dani Alves'in yeni takımı
Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Serie A devi Juventus ile harika bir sezon geçiren Brezilyalı yıldız Dani Alves, Juventus ile olan sözleşmesini feshettikten sonra, Premier Lig ekibi Manchester City'e transfer olması bekleniyordu.
34 yaşındaki futbolcunun yarın kendisini 2 yıllığına PSG'li yapacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 21:14
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''Semih artist değil!''
Toplam 12
Yorum
Gs HELE TUDORA BAK YA ADAMI KANSER EDİCEK. ADAM VEDALAŞMAK İSTERSE VEDALAŞIR KAÇ YILLIK OYUNCU. İLK DEFA YURTDIŞINDA TOP KOŞTURUCAK.AZCIK SAYGI
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 5
Yorum
Hahi 31 yaşındaki sağ bek için başka hangi gerizekalı 4.4 milyon öder acaba
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Cenk Ergün'den sağ bek müjdesi
Toplam 5
Yorum
fanatik gsli kardeş boş konuşma git önce adamın kariyerine bak ayrıca anlaştığı futbolcular dünya çapında avrupa kulüplerinde oynayan oyuncular!!!
İşte Dani Alves'in yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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