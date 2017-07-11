Ancak Le Parisien'in haberine göre; Brezilyalı sağ bek PSG ile anlaşmak üzere... Yıldız oyuncu PSG'nin bir başka Brezilyalısı Marquinhos'la buluştu ve ardından sağlık kontrolünden geçti.



34 yaşındaki futbolcunun yarın kendisini 2 yıllığına PSG'li yapacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.