 İşte Dani Alves'in yeni takımı – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    İşte 'in yeni takımı

    İşte <a href="/index/dani-alves?id=46433d0d-435d-4081-a09c-6a9d7645fb9e" class="" rel="tag">Dani Alves</a>'in yeni takımı

    Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Serie A devi Juventus ile harika bir sezon geçiren Brezilyalı yıldız , Juventus ile olan sözleşmesini feshettikten sonra, Premier Lig ekibi Manchester City'e transfer olması bekleniyordu.

    Ancak Le Parisien'in haberine göre; Brezilyalı sağ bek PSG ile anlaşmak üzere... Yıldız oyuncu PSG'nin bir başka Brezilyalısı Marquinhos'la buluştu ve ardından sağlık kontrolünden geçti.

    34 yaşındaki futbolcunun yarın kendisini 2 yıllığına PSG'li yapacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:14
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