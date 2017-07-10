 Yok artık Mourinho – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Yok artık Mourinho

    Yok artık Mourinho

    Geçtiğimiz sezon olduğu gibi 2017- 2018 öncesi de transferin öne çıkan takımı Manchester United oldu.

    İngiliz temsilcisi, 2012-2013 öncesi bedelsiz yolladığı Paul Pogba'yı geçtiğimiz sezon başında 105 milyon euro ödeyip kadrosuna katarken, bu kez de hocası Jose Mourinho'nun Chelsea'yi çalıştırdığı dönemde kovduğu 'ya servet ödedi. ManU, Belçikalı golcü için Everton'ın istediği 85 milyon euro'yu ödemeyi kabul etti.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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