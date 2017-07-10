 Wayne Rooney, Everton'da – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    , Everton'da

    Wayne Rooney, Everton'da

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Manchester United'ın yıldız oyuncusu 'i kadrosuna kattı.

    Maviler, tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Everton kulübü, transferi resmi Twitter hesabı üzerinden açıkladı. 31 yaşındaki oyuncu, 13 yıl önce Everton'dan Manchester United'a transfer olmuştu.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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