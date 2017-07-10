Lukaku resmen Manchester United'da

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Lukaku ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lukaku'nun aradığı özelliklere sahip bir oyuncu olduğunu belirterek, "Büyük bir oyuncu. En büyük kulüpte kariyerini ileriye taşımak istemesi çok normal. Takıma önemli katkı sağlayacak. Onunla tekrar çalışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Lukaku ise Everton Kulübü ve taraftarına teşekkür ederek, "Manchester United ve Jose Mourinho gelip kapınızı çaldığında, bu reddedemeyeceğiniz büyük bir fırsattır. Old Trafford'da 75 bin taraftarın önünde oynayacağım için heyecanlıyım. İlk antrenmanıma çıkmak için de sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika Milli Takımı'nda 59 karşılaşmada 23 kez fileleri havalandıran Lukaku, geçen sezon Premier Lig'de oynadığı 37 maçta 25 gol kaydetti.

İngiliz basınında Manchester United'ın, daha önce Chelsea'de forma giydiği dönemde de Mourinho ile çalışan Belçikalı futbolcu için 75 milyon sterlin bonservis bedeli ödediği öne sürülmüştü.