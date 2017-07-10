Liverpool'a 19'luk forvet
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Chelsea'den ayrılan golcü futbolcu Dominic Solanke'yi renklerine bağladı.
Liverpool Kulübünden yapılan açıklamada, Chelsea'deki kontratı sona eren 19 yaşındaki Solanke ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Chelsea'nin altyapısından yetişen ancak A takımda forma şansı bulmakta zorlanan İngiliz futbolcu, tecrübe kazanması için 2015-2016 sezonunda Hollanda'nın Vitesse takımına kiralanmıştı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:15
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4 futbolcuya seyirden men cezası!
Toplam 3
Yorum
gülünç futbol seyrinden men cezası hiç güleceğim yoktu, soyunma odasındaki herkese çikolata alma cezası verseydiniz bari
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Muhammet Demir ile yollar ayrıldı
Toplam 11
Yorum
Bordo mavi Sayın usta lucescuyu getirecem dediğinde işi biliyor diye düşünmüştüm lucescuyu getiremedi herşey muhammet demir transferi gibi oldu
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''Gomez iyi ki bizden gitti''
Toplam 9
Yorum
Gsli Bu adam iyi avrupaya gitmeli. Türkiyede türk oyunculara değer vermiyoruz. Gerçekten avrupaya gitse başarılı olur
Liverpool'a 19'luk forvet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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