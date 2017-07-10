Liverpool'a 19'luk forvet

Liverpool Kulübünden yapılan açıklamada, Chelsea'deki kontratı sona eren 19 yaşındaki Solanke ile sözleşme imzalandığı belirtildi.



Chelsea'nin altyapısından yetişen ancak A takımda forma şansı bulmakta zorlanan İngiliz futbolcu, tecrübe kazanması için 2015-2016 sezonunda Hollanda'nın Vitesse takımına kiralanmıştı.