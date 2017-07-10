 Liverpool'a 19'luk forvet – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'a 19'luk forvet

    Liverpool'a 19'luk forvet

    İngiltere Premier Lig ekibi , 'den ayrılan golcü futbolcu 'yi renklerine bağladı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 'deki kontratı sona eren 19 yaşındaki Solanke ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Chelsea'nin altyapısından yetişen ancak A takımda forma şansı bulmakta zorlanan İngiliz futbolcu, tecrübe kazanması için 2015-2016 sezonunda Hollanda'nın Vitesse takımına kiralanmıştı.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:15
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