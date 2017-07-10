Diego Costa kampa katılmadı
Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa, Chelsea'nin sezön öncesi hazırlıkların ilk antrenmanına katılmadı
Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa, Chelsea'nin sezön öncesi hazırlıkların ilk antrenmanına katılmadıBrezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa, Chelsea'nin sezön öncesi hazırlıkların ilk antrenmanına katılmadı.
ESPN'in haberine göre golcü futbolcu yönetime antrenmana katılamayacağını bildirdi.
Atletico Madrid'e transferi söz konusu olan Costa'nın ne zaman takıma katılacağı konusunda açıklama yapmaktan kaçınıldı.
Chelsea'den gelen haberlere göre oyuncunun transfer söylentileri nedeniyle kamptaki dikkati dağıtmamak için affını istediği belirtiliyor.
İspanyol basınında Atletico Madrid'in transfer yasağı nedeniyle Ocak ayına kadar İspanyol takımında oynayamayacak Costa'nın 6 aylığına Beşiktaş'ta kiralık oynayacağı ileri sürülmüştü.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:51
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Medel kapışması
Toplam 6
Yorum
Trabzonun taraftarı futboldan anlamaz . Medel gelmesin subotici alsınlar
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Muhammet Demir ile yollar ayrıldı
Toplam 4
Yorum
lazengineer usta yönetiminin bilançosu m.demir 2.750 ibanez 1.400 matus bero 2.500 hyun suk 750 mehmet ekiciden -2.000 toplam yaklaşık 10 milyon euro
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Başkan'la görüştü
Toplam 19
Yorum
MERT Konoplyanka - Lens
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