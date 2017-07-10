 Diego Costa kampa katılmadı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    kampa katılmadı

    Diego Costa kampa katılmadı

    Brezilya asıllı İspanyol golcü , Chelsea'nin sezön öncesi hazırlıkların ilk antrenmanına katılmadı

    Brezilya asıllı İspanyol golcü , Chelsea'nin sezön öncesi hazırlıkların ilk antrenmanına katılmadıBrezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa, Chelsea'nin sezön öncesi hazırlıkların ilk antrenmanına katılmadı.

    ESPN'in haberine göre golcü futbolcu yönetime antrenmana katılamayacağını bildirdi.

    Atletico Madrid'e transferi söz konusu olan Costa'nın ne zaman takıma katılacağı konusunda açıklama yapmaktan kaçınıldı.

    Chelsea'den gelen haberlere göre oyuncunun transfer söylentileri nedeniyle kamptaki dikkati dağıtmamak için affını istediği belirtiliyor.

    İspanyol basınında Atletico Madrid'in transfer yasağı nedeniyle Ocak ayına kadar İspanyol takımında oynayamayacak Costa'nın 6 aylığına Beşiktaş'ta kiralık oynayacağı ileri sürülmüştü.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:51
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