ManU resmen duyurdu
Manchester United, Zlatan Ibrahimovic'in yerini doldurdu. Kırmızı Şeytanlar, Everton'da forma giyen 24 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini gerçekleştirdi.
BONSERVİSİ 85 MİLYON EURO
ManU, genç yıldız için Everton'a 85 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. İngiliz ekibi transferi 85 milyon Euro'ya bitirmesi durumunda Lukaku; Pogba, Bale ve Ronaldo'nun ardından dünyanın 4. en pahalı transferi olacak. Chelsea'den 2014 yılında Everton'a 35 milyon Euro'ya transfer olan Romelu Lukaku, bu sezon 37 maçta 35 gol 6 asistlik performans sergiledi.
#MUFC is delighted to announce a fee has been agreed with Everton for the transfer of Romelu Lukaku, subject to a medical & personal terms. pic.twitter.com/O7oQJWzYHo— Manchester United (@ManUtd) 8 Temmuz 2017
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:41
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
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İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
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Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
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