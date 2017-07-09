Chelsea, Rüdiger'i transfer etti
İngiltere Premier Lig şampiyonu Chelsea, İtalyan ekibi Roma'nın Alman savunma oyuncusu Antonio Rüdiger'i renklerine bağladı.
Chelsea Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Rüdiger ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Alman futbolcunun yeni takımında 2 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
İngiliz basınında Chelsea'nin Rüdiger transferi için Roma'ya bonuslarla birlikte 35 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü.
Alman ekibi Stuttgart'ın altyapısından yetişen ve iki senedir Roma'da top koşturan Rüdiger, geçen sezon takımıyla 36 maçta görev yapıp, bir gol attı.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:17
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F.Bahçe'den Mehmet Ekici açıklaması
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Yorum
team system bjk Ekcinin yanındaki adam Ekiciyi öpmüş ve hızını alamamış galiba .
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Semih Kaya, Sparta Prag'da
Toplam 14
Yorum
bjkli Sparta Prag nasıl böyle bir hata yapıyor, yas tahtaya basıyor hakkaten anlamadım. İlk iki maçta anlarlar hatalarını.
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Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti
Toplam 40
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audamars Tatlı veda buna denir hiç uzatmadan kırmadan !
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