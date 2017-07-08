 ManU resmen duyurdu – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    resmen duyurdu

    ManU resmen duyurdu

    Manchester United, 'in yerini doldurdu. Kırmızı Şeytanlar, Everton'da forma giyen 24 yaşındaki 'nun transferini gerçekleştirdi.

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United yılın transferini gerçekleştirdi. Kırmızı şeytanlardan yapılan resmi açıklamada; "Manchester United, 'nun bonservisi konusunda Everton ile anlaşma sağlamaktan mutluluk duymaktadır. Transfer küçük detaylara ve sağlık kontrolüne kalmıştır" ifadelerine yer verildi.

    BONSERVİSİ 85 MİLYON EURO
    , genç yıldız için Everton'a 85 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. İngiliz ekibi transferi 85 milyon Euro'ya bitirmesi durumunda Lukaku; Pogba, Bale ve Ronaldo'nun ardından dünyanın 4. en pahalı transferi olacak. Chelsea'den 2014 yılında Everton'a 35 milyon Euro'ya transfer olan Romelu Lukaku, bu sezon 37 maçta 35 gol 6 asistlik performans sergiledi.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:06
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