ManU resmen duyurdu
Manchester United, Zlatan Ibrahimovic'in yerini doldurdu. Kırmızı Şeytanlar, Everton'da forma giyen 24 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini gerçekleştirdi.
BONSERVİSİ 85 MİLYON EURO
ManU, genç yıldız için Everton'a 85 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. İngiliz ekibi transferi 85 milyon Euro'ya bitirmesi durumunda Lukaku; Pogba, Bale ve Ronaldo'nun ardından dünyanın 4. en pahalı transferi olacak. Chelsea'den 2014 yılında Everton'a 35 milyon Euro'ya transfer olan Romelu Lukaku, bu sezon 37 maçta 35 gol 6 asistlik performans sergiledi.
#MUFC is delighted to announce a fee has been agreed with Everton for the transfer of Romelu Lukaku, subject to a medical & personal terms. pic.twitter.com/O7oQJWzYHo— Manchester United (@ManUtd) 8 Temmuz 2017
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:06
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Kucka gönülleri fethetti
Toplam 7
Yorum
KARTAL ÇOK İNCE GÜZEL BİR DÜŞÜNCE TEBRİKLER BAŞARILAR.
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Topluca cuma namazına
Toplam 4
Yorum
FBB Bundan 15 yıl önce de herkes cumaya gidiyordu da hiç kimse reklamını yapmıyordu. Bunu haber yapmaya utanmıyor musunuz? Ülke ne hale geldi!
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Yeni uçaklar yola çıkıyor
Toplam 10
Yorum
**UEFAKUPALI KADIKOEYKUPALI** özbeki sevmem,albayraktan dernek baskani olur ancak.önce dogru dürüst türkce konusmasini ögrensin.lucescu seneye bakim evinde.kafan iymi
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