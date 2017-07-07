Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takım kaptanlığını da üstlenen 32 yaşındaki savunma oyuncusunun 2017-2018 sezonunun ardından Arsenal Akademi'de görev yapacağı bildirildi.

Başkent ekibinin 2011'de Alman temsilcisi Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Mertesacker, kırmızı-beyazlı formayla 209 karşılaşmaya çıktı.

Geride kalan sezonda diz sakatlığı nedeniyle hiçbir maçta forma giyemeyen Alman oyuncu, Arsenal ile 3 İngiltere Federasyon Kupası ve bir Community Shield şampiyonluğu elde etti.

Mertesacker, 104 kez formasını giydiği Almanya Milli Takımı ile 2014 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.