Arsenal'den Mertesacker'e yeni görev
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Alman oyuncusu Per Mertesacker'in gelecek sezondan itibaren akademinin başına geçeceğini duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takım kaptanlığını da üstlenen 32 yaşındaki savunma oyuncusunun 2017-2018 sezonunun ardından Arsenal Akademi'de görev yapacağı bildirildi.
Başkent ekibinin 2011'de Alman temsilcisi Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Mertesacker, kırmızı-beyazlı formayla 209 karşılaşmaya çıktı.
Geride kalan sezonda diz sakatlığı nedeniyle hiçbir maçta forma giyemeyen Alman oyuncu, Arsenal ile 3 İngiltere Federasyon Kupası ve bir Community Shield şampiyonluğu elde etti.
Mertesacker, 104 kez formasını giydiği Almanya Milli Takımı ile 2014 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:29
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Adım adım Saray'a
Toplam 15
Yorum
bu sezon BEN DEĞİLDE AKIL FAKİRİ OLAN SEN KARIŞTIRMA :D BU SEZON 13 SAYI PUAN FARKI YEDİNİZ LİGTE ÖNÜMÜZDEKİ SEZON 25 :D SENEYEDE YOKSUNUZ ZATEN !
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Yeni sezon hakemleri belli oldu
Toplam 1
Yorum
gs021 BİRAZDA DOĞU BÖLGELERİNDEN ALIN FUTBOLUN KARDEŞLİK OLDUĞUNUN İCRAATİNİ YAPIN ADIM ATIN BİRAZ BÖYLE ŞEYLERE
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Dirar: "Çok süper bir andı benim için"
Toplam 2
Yorum
Tekbir Allah kabul etsin, Allah iman gücüyle orta açmanı nasip etsin
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