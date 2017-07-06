Nijeryalı kaleciye lösemi teşhisi konuldu
İngiltere Championship ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın Nijeryalı kalecisi Carl Ikeme'ye lösemi teşhisi kondu.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi antrenmanlarda sağlık kontrolüne alınan oyunculardan Ikeme'nin kan testinde lösemi saptandığı ve Nijeryalı kalecinin acilen kemoterapiye alındığı belirtildi.
Takımın üst yöneticisi Laurie Dalrymple, 31 yaşındaki Ikeme'nin sağlık durumunun takım arkadaşları ve kulüp üzerinde şok etkisine yol açtığını belirterek, "Hepimiz çok üzgünüz. Carl büyük bir savaşçıdır ve bu savaşı desteğimizle kazanacağından eminiz." diye konuştu.
Beş sezondur formasını giydiği Wolverhampton Wanderers'ta 200'ün üzerinde maça çıkan Ikeme, Nijerya Milli Takımı'nda da 10 maçta görev aldı.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:56
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 6
Yorum
GS'li uyanık bedava istiyosa bonservisi paf takımda 1sene çalışsın eboue gibi olsun sonu yılda 6m euro alıyo bedava bonservis istiyo paragöz jongl
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Yeni sezon formaları yarın tanıtılacak
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Yorum
Fenerbahçe Şampiyon olmak istiyoruz forma şık olsun (GÖNLÜNÜZCE. DESTEĞİZ CANIM. FENERBAHÇE)
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Süper Lig'e bir dünya yıldızı daha geldi
Toplam 18
Yorum
FB Bir sol beke bu kadar yüksek maaş verecek takım değil. O kadar para varsa üst düzey çift yönlü bir ortasağ alsınlar 36 lık emre sezonu çıka
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