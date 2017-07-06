 Nijeryalı kaleciye lösemi teşhisi konuldu – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Nijeryalı kaleciye lösemi teşhisi konuldu

    Nijeryalı kaleciye lösemi teşhisi konuldu

    İngiltere Championship ekiplerinden 'ın Nijeryalı kalecisi 'ye lösemi teşhisi kondu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi antrenmanlarda sağlık kontrolüne alınan oyunculardan Ikeme'nin kan testinde lösemi saptandığı ve Nijeryalı kalecinin acilen kemoterapiye alındığı belirtildi.

    Takımın üst yöneticisi Laurie Dalrymple, 31 yaşındaki Ikeme'nin sağlık durumunun takım arkadaşları ve kulüp üzerinde şok etkisine yol açtığını belirterek, "Hepimiz çok üzgünüz. Carl büyük bir savaşçıdır ve bu savaşı desteğimizle kazanacağından eminiz." diye konuştu.

    Beş sezondur formasını giydiği 'ta 200'ün üzerinde maça çıkan Ikeme, Nijerya Milli Takımı'nda da 10 maçta görev aldı.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:56
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