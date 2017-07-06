Leicester City, Iborra'yı transfer etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, orta saha oyuncusu Vicente Iborra'yı 4 yıllığına renklerine bağladı.
Leicester City Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 4 senelik sözleşme imzalandığı bildirildi. Kulüp, futbolcuya ödenen bonservis bedeliyle ilgili bir bilgi paylaşmadı.
Öte yandan Sevilla Kulübü de İspanyol futbolcuya İngiltere Premier Lig'de başarılar diledi.
Iborra, 4 sezon formasını giydiği Sevilla ile 3 kez üst üste Avrupa Kupası kazandı. 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon İspanya temsilcisinde 44 maçta 8 gol kaydetti.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:55
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''Kendimi göstereceğim''
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Roîn futbolcu fiziği yok.Lines ise teknik değil.Bu adamlar görülecek ki GS^ye faydalı olamıyacaklar.Her ikisi de yanlış transfer.Keşki gönderilselerdi.
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Jeremain Lens'ten transfer açıklaması
Toplam 18
Yorum
Ufak at biraz Roman Neustader 5 milyona değil bedavaya alındı, Krasiç için de 10 değil 7 milyon bonservis ödendi.. Bi tarafından element uydurma arkadaşım
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Muslera üzerinden G.Saray'a gönderme
Toplam 2
Yorum
temelin fıkrası gibi hepsi ters yönden gidiyor hikayesi :)
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