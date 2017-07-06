Leicester City, Iborra'yı transfer etti

Leicester City Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 4 senelik sözleşme imzalandığı bildirildi. Kulüp, futbolcuya ödenen bonservis bedeliyle ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Öte yandan Sevilla Kulübü de İspanyol futbolcuya İngiltere Premier Lig'de başarılar diledi.

Iborra, 4 sezon formasını giydiği Sevilla ile 3 kez üst üste Avrupa Kupası kazandı. 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon İspanya temsilcisinde 44 maçta 8 gol kaydetti.