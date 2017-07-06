Alexander Lacazette rekor bedelle Arsenal'de
Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal, Lyon'dan Alexandre Lacazette'le 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Fransız golcü Alexandre Lacazette'i kadrosuna kattı.
1995-1996 sezonundan bu yana ilk kez ligi ilk 4'ün dışında tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alamayan Arsenal, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Sead Kolasinac'ın ardından forvet hattına önemli bir transfer gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız temsilcisi Olympique Lyon'dan transfer edilen 26 yaşındaki Lacazette ile uzun süreli sözleşme imzalandığı bildirildi.
Bonservis bedeline ilişkin bir açıklama yapılmazken, İngiliz basını, Arsenal'in kadrosuna dahil ettiği Lacazette için bonuslarla birlikte yaklaşık 46,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü.
Söz konusu bonservis bedeli ile Lacazette, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i geçerek kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu oldu. Londra temsilcisi, 2013'te Mesut Özil'i İspanyol ekibi Real Madrid'den yaklaşık 42,4 milyon sterlin karşılığında renklerine bağlamıştı.
Kariyerine altyapısından yetiştiği Olympique Lyon'da başlayan Lacazette, Mayıs 2010'dan bu yana forma giydiği takımında 275 maçta 129 kez fileleri havalandırdı.
Lacazette, Olympique Lyon'da birer kez lig, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
TRANSFERİ TARKAN'IN ŞARKISIYLA DUYURDULAR
Arsenal tarihinin en pahalı transferi olan Lacazette için İngiliz ekibinin hazırladığı videoyu izleyen Türk futbolseverler şaşkınlık yaşadı.
Londra ekibi yayınladığı klipte Tarkan'ın "Cuppa" şarkısından melodiler kullanıldı.
İşte o kısa video klip:
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:18
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Cimbom'a golcü sağ bek!
Toplam 5
Yorum
BEKLER BREZİLYALI OLSUN.. MAİCON BREZİLYALI BEKLERDE BREZİLYALI OLURSA ORTAK DİL KONUŞUP HATALARI AZALTIRLAR..! SAĞ BEK ADAYILARIM.. 1-BRUNO PERES 2- MARCOS ROCHA
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Taşçı harekatı sürüyor
Toplam 6
Yorum
Tokatlı Artık midem bile kaldırmıyor serdar haberlerini. Geldi, gelecek, geliyor, gelir,... Yeter gari yahu!! İstemiyoruz gelmesin artık
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Beşiktaş - Konyaspor finali Samsun'da
Toplam 4
Yorum
tek bulluk he kardes aynen
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