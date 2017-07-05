 Ve rekor transfer açıklandı – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Ve rekor transfer açıklandı

    Ve rekor transfer açıklandı

    Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal, Lyon'dan Alexandre Lacazette'le 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    Arsenal tarihinin en pahalı transferi olan 26 yaşıdnaki Fransız golcü için 60 milyon pound ödendi.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:09
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