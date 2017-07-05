Ve rekor transfer açıklandı
Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal, Lyon'dan Alexandre Lacazette'le 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:09
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 55
Yorum
serkan tutar bir fenerli olarak vallahi 10 numara değil 100 numara transfer..süper defans oyuncusu
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Abou! Çinliler çıldırdı
Toplam 7
Yorum
HAVACI SANKİ BİZ ONA MUHTAÇIZ :D sizin gibi ezk MİYİZ BİZ :D RENKLİ
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Türkiye'ye Pepe gibisi gelmedi
Toplam 25
Yorum
real bence sen pepeyi tanımıyorsun. real madrid i de sadece duymussun :)) bu adam gecen yıla kadar hiç yedek kalmadı bil bence
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