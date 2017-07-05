M.City'den sponsorluk anlaşması
Asyalı Doğrudan satış şirketi QNET, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City ile sponsorluk anlaşmasını 3 sene daha uzattı. Böylece QNET, Manchester City’nin 2020 yılına kadar resmi doğrudan satış sponsoru olmaya devam edecek.
City Futbol Grubu Partnerliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Damian Willoughby de konuyla ilgili olarak, "Bir başka partnerimizin bizimle işbirliğini uzatması ile gurur duyuyoruz. Saygıdeğer işimiz daha da büyüyecek ve yıllarca başarılarımızla birlikte perçinlenecek. İngiliz Premier Ligi'nde heyecanlı bir sezona başlarken hem lokal hem global taraftarlarla bir araya gelmek bize unutulmaz anlar yaşatacak" diye konuştu.
Manchester City, 2016 - 2017 sezonunda Premier Lig'i 3. sırada bitirdi ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Pep Guardiola'nın takımı, Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan 2017 Uluslararası Şampiyonluk Kupası'na gitti.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:49
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Orkan solda oynayacak
Toplam 4
Yorum
1903babadır babel paslı oyna mıyo oyunda aktif değil orkan bence mantıklı
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Sneijder zirvesi
Toplam 32
Yorum
rohagi Bu adami boyle karsiladiniz ya, takimda kalirsa batirir. ne hocayi dinler ne yonetimi..
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Pepe, İspanya ve Portekiz basınında
Toplam 2
Yorum
kartalpençesi Pepe' ye verilen para fazlasıyla çıktı bile. bütün dünya Beşiktaşı konuşuyor. Al sana muhteşem transfer stratejisi.
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