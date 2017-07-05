M.City'den sponsorluk anlaşması

Asyalı Doğrudan satış şirketi QNET, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City ile sponsorluk anlaşmasını 3 sene daha uzattı. Böylece QNET, Manchester City’nin 2020 yılına kadar resmi doğrudan satış sponsoru olmaya devam edecek.

QNET Ceo'su Trevor Kuna "Manchester City sponsorluğumuzu uzattığımız için çok heyecanlıyız. Bu, iki marka arasında harika bir ilişkinin devamı ve iki tarafın da başarıyı meydan okuyarak tatması anlamına geliyor. Bu yenilenen ilişki ile global anlamdaki pazarlarla da iletişim kurmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



City Futbol Grubu Partnerliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Damian Willoughby de konuyla ilgili olarak, "Bir başka partnerimizin bizimle işbirliğini uzatması ile gurur duyuyoruz. Saygıdeğer işimiz daha da büyüyecek ve yıllarca başarılarımızla birlikte perçinlenecek. İngiliz Premier Ligi'nde heyecanlı bir sezona başlarken hem lokal hem global taraftarlarla bir araya gelmek bize unutulmaz anlar yaşatacak" diye konuştu.



Manchester City, 2016 - 2017 sezonunda Premier Lig'i 3. sırada bitirdi ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Pep Guardiola'nın takımı, Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan 2017 Uluslararası Şampiyonluk Kupası'na gitti.