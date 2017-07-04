 Chelsea’den rekor bedel – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    ’den rekor bedel

    Chelsea’den rekor bedel
    Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea, futbol tarihinin en pahalı transferine imza atmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi, teknik direktör Antonio Conte'nin ısrarla alınmasını istediği eski futbolcusu Romelu Lukaku için kulübü Everton'a servet teklif etti. Bu transferde 114 milyon euro'yu gözden çıkaran , imzaların atılması halinde dünyanın en yüksek bonservis bedeli ödeyen kulübü olacak.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:32
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