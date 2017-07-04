 Ada’da yılın transferi – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    Ada’da yılın transferi

    Ada’da yılın transferi
    Chelsea formasını 22 yıl giyen , Championship takımlarından ile anlaştı. Aston Villa ile 1 yıllık sözleşme imzalayan 36 yaşındaki futbolcu, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Villa Park en iyi statlardan biri ve burada güzel bir oyuncu grubu var" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:31
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