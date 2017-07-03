Sandro Ramirez'i kadrosuna kattı

Everton Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Sandro ile Haziran 2021'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. İspanyol futbolcunun 5,2 milyon sterlinlik serbest kalma bedeli ödenerek transfer edildiği belirtildi.

Barcelona'nın altyapısından yetişen Sandro, geçen sezon transfer olduğu Malaga'da 31 maçta 16 gol attı.

Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman yönetiminde iddialı bir kadro kuran Everton, daha önce Sunderland'den kaleci Jordan Pickford'u 30 milyon sterlin, Ajax'tan orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i 24 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmıştı.