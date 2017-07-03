Sandro Ramirez'i kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekibi Everton, İspanya ekibi Malaga'nın golcü futbolcusu Sandro Ramirez'i transfer etti.
Everton Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Sandro ile Haziran 2021'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. İspanyol futbolcunun 5,2 milyon sterlinlik serbest kalma bedeli ödenerek transfer edildiği belirtildi.
Barcelona'nın altyapısından yetişen Sandro, geçen sezon transfer olduğu Malaga'da 31 maçta 16 gol attı.
Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman yönetiminde iddialı bir kadro kuran Everton, daha önce Sunderland'den kaleci Jordan Pickford'u 30 milyon sterlin, Ajax'tan orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i 24 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmıştı.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:58
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F.Bahçe'nin kombineden yana yüzü güldü
Toplam 8
Yorum
huseyin haberde kaç adet kombine satıldığının bilgisini de verseydiniz bari, kaç adet kombine satılmış gerçekten görseydik.
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F.Bahçe'nin kombineden yana yüzü güldü
Toplam 8
Yorum
alper geçen sene kombinesi olmasına rağmen gelmeyen çok sayıda kişi vardı.bu da tamamen oynanan futbolla alakalıydı.iyi ve istekli oynansın yeter
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G.Saray'ın kaptanı F.Bahçe'de
Toplam 8
Yorum
cskn Teşekkürler sinan seni çok ararız ...ALLAH yolunu açık etsin..
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