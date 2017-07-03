 Sandro Ramirez'i kadrosuna kattı – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'i kadrosuna kattı

    Sandro Ramirez'i kadrosuna kattı

    İngiltere Premier Lig ekibi , İspanya ekibi Malaga'nın golcü futbolcusu 'i transfer etti.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Sandro ile Haziran 2021'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. İspanyol futbolcunun 5,2 milyon sterlinlik serbest kalma bedeli ödenerek transfer edildiği belirtildi.

    Barcelona'nın altyapısından yetişen Sandro, geçen sezon transfer olduğu Malaga'da 31 maçta 16 gol attı.

    Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman yönetiminde iddialı bir kadro kuran Everton, daha önce Sunderland'den kaleci Jordan Pickford'u 30 milyon sterlin, Ajax'tan orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i 24 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmıştı.

    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:58
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