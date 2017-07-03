John Terry Aston Villa'da
İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Aston Villa, Chelsea ile sözleşmesi sona eren John Terry ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:35
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Beşiktaş, Pepe için Portekiz'e gidiyor!
Toplam 7
Yorum
Bjk Yalçın Ayhan 35 yaşında Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Başakşehir de takır takır oynadı.Durica Trabzonda oynadı 35 yaşında.
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Beşiktaş, Pepe için Portekiz'e gidiyor!
Toplam 7
Yorum
Bjk Millet yaşına takmış.Adam oynamak için geliyorsa sorun çıkarmayacaksa her türlü süper ligin en iyi stoperi olur diyebiliriz.
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''Öne doğru beyler''
Toplam 18
Yorum
KOVMİREM ÖNE DOĞRU BEYLER AMA YANA PAS ATIN HA KIZARIM SONRA KÜSERİM İSTİFA EDERİM OLMADI KOVULURUM BAK
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