 John Terry Aston Villa'da – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    John Terry Aston Villa'da

    John Terry Aston Villa'da

    İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Aston Villa, Chelsea ile sözleşmesi sona eren John Terry ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Aston Villa Kulübü, 22 yıllık birliktelikten sonra Chelsea ile yollarını ayıran 36 yaşındaki John Terry'i resmen açıkladı. Londra ekibi ile yollarını ayırdıktan sonra futbolu bırakma kararı alabileceği konuşulan, kısa bir dönem ismi Türk takımlarıyla da anılan tecrübeli futbolcu, bir sezon daha futbol oynama kararı aldı ve Aston Villa'yla bir yıllık anlaşmaya vardı.
    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:35
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