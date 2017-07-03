 Everton, Keane'i transfer etti – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    04 Temmuz 2017, Salı
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    , Keane'i transfer etti

    Everton, Keane'i transfer etti

    İngiltere Premier Lig ekibi , Burnley'den savunma oyuncusu 'i transfer etti.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Keane'in 30 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edildiği duyuruldu. İngiliz futbolcuyla Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Manchester United'ın altyapısından yetişen Keane, 2015'ten bu yana Burnley'de forma giyiyordu. Bir diğer Premier Lig kulübü Burnley'de geçen sezon 39 maçta görev yapan Keane, 2 gol attı.

    Sezon öncesi transferlere yaklaşık 90 milyon sterlin harcayan Everton, daha önce Sunderland'den kaleci Jordan Pickford'u 30 milyon sterlin, Ajax'tan orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i 24 milyon sterlin ve Malaga'dan Sandro Ramirez'i 5,2 milyon sterlin karşılığında renklerine bağlamıştı.

    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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