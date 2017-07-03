Everton, Keane'i transfer etti
İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Burnley'den savunma oyuncusu Michael Keane'i transfer etti.
Everton Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Keane'in 30 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edildiği duyuruldu. İngiliz futbolcuyla Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Manchester United'ın altyapısından yetişen Keane, 2015'ten bu yana Burnley'de forma giyiyordu. Bir diğer Premier Lig kulübü Burnley'de geçen sezon 39 maçta görev yapan Keane, 2 gol attı.
Sezon öncesi transferlere yaklaşık 90 milyon sterlin harcayan Everton, daha önce Sunderland'den kaleci Jordan Pickford'u 30 milyon sterlin, Ajax'tan orta saha oyuncusu Davy Klaassen'i 24 milyon sterlin ve Malaga'dan Sandro Ramirez'i 5,2 milyon sterlin karşılığında renklerine bağlamıştı.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:29
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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