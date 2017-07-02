Caballero Chelsea’de
35 yaşındaki file bekçisi Maviler’in formasını giyecek
Chelsea, Manchester City'den Arjantinli kaleci Willy Caballero'yu kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, Manchester ekibindeki kontratı sona eren 35 yaşındaki Caballero ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Ülkesinde Boca Juniors, Arsenal Sarandi, İspanya'da Elche ve Malaga formaları giyen Caballero, 2014'te City'ye transfer oldu. Arjantinli, Manchester City'de 3 sezon boyunca 48 maçta görev yaptı.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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hasna transferler patlassin
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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