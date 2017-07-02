 Caballero Chelsea’de – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Chelsea’de

    Caballero Chelsea’de

    35 yaşındaki file bekçisi Maviler’in formasını giyecek

    Chelsea, Manchester City'den Arjantinli kaleci Willy 'yu kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, Manchester ekibindeki kontratı sona eren 35 yaşındaki Caballero ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Ülkesinde Boca Juniors, Arsenal Sarandi, İspanya'da Elche ve Malaga formaları giyen Caballero, 2014'te City'ye transfer oldu. Arjantinli, Manchester City'de 3 sezon boyunca 48 maçta görev yaptı.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:24
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