''İslam terörle bağdaşmaz''

Manchester United'ın Müslüman futbolcusu Paul Pogba, son zamanlarda İngiltere'de meydana gelen terör saldırılarının İslam diniyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

Fransız futbolcu, Esquire dergisine verdiği röportajda, İngiltere'de artan terör saldırıları nedeniyle zor ve hassas bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Pes etmemeli ve kafamıza girmelerine izin vermemeliyiz. Mücadele etmemiz gerekiyor. Üzücü şeyler yaşansa da hayat herkes için devam ediyor. Bir insanı öldürmek, deliliktir. Bunu bir din ile bağdaştırmak saçmalık. İslam bu değil ve herkes bunu biliyor. Bunu söyleyen tek kişi ben olmayacağım" diye konuştu.