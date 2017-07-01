 Chelsea'den kadroya takviye – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Chelsea'den kadroya takviye

    Chelsea'den kadroya takviye

    İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Manchester City'den Arjantinli kaleci Willy Caballero'yu kadrosuna kattı.

    Chelsea Kulübünden yapılan açıklamada, Manchester ekibindeki kontratı sona eren 35 yaşındaki Caballero ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Ülkesinde Boca Juniors, Arsenal Sarandi, İspanya'da Elche ve Malaga formaları giyen Caballero, 2014'te Manchester City'ye transfer oldu. Arjantinli kaleci, Manchester City'de 3 sezon boyunca 48 maçta görev yaptı.

    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:03
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