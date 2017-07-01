Chelsea'den kadroya takviye
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Manchester City'den Arjantinli kaleci Willy Caballero'yu kadrosuna kattı.
Chelsea Kulübünden yapılan açıklamada, Manchester ekibindeki kontratı sona eren 35 yaşındaki Caballero ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ülkesinde Boca Juniors, Arsenal Sarandi, İspanya'da Elche ve Malaga formaları giyen Caballero, 2014'te Manchester City'ye transfer oldu. Arjantinli kaleci, Manchester City'de 3 sezon boyunca 48 maçta görev yaptı.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:03
-
Kucka geliyor
Toplam 8
Yorum
mert aydın üzgünüm senin adına kucka geldi kendini tesselli etmeye başla büyüksün ts 3büyütülmüşlerin özentilerini başka kim üzecekti
-
Beşiktaş'a Pepe müjdesi
Toplam 1
Yorum
KFY BJK TATİL TESİSLERİ:)))))))
-
Chelsea'den Alex Telles'e rekor teklif!
Toplam 10
Yorum
BJK 1903 BIZIM HAVALANINDA ADAMLAR BÖYLE KARSILAMAYA DEVAM EDERSEK GELEN KENDINI KAFADAN MESSI SANAR VE SIMARIYORLAR VE KERDIM COK MODUNA GIRIYORLAR
Chelsea'den kadroya takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.