 Pogba'dan o fikirlere tepki – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    'dan o fikirlere tepki

    Pogba'dan o fikirlere tepki

    Manchester United'ın Müslüman futbolcusu Paul , son zamanlarda İngiltere'de meydana gelen terör saldırılarının İslam diniyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

    Fransız futbolcu , Esquire dergisine verdiği röportajda, İngiltere'de artan terör saldırıları nedeniyle zor ve hassas bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Pes etmemeli ve kafamıza girmelerine izin vermemeliyiz. Mücadele etmemiz gerekiyor. Üzücü şeyler yaşansa da hayat herkes için devam ediyor. Bir insanı öldürmek, deliliktir. Bunu bir din ile bağdaştırmak saçmalık. İslam bu değil ve herkes bunu biliyor. Bunu söyleyen tek kişi ben olmayacağım." ifadelerini kullandı.

    İtalyan ekibi Juventus'tan geçen yıl İngiliz temsilcisi Manchester United'a 105 milyon avro bedelle transfer edilerek en pahalı futbolcu unvanını kazanan Pogba, takımındaki ilk sezonunda 51 maça çıktı ve 9 gol attı.

    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:49
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