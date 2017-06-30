Pogba'dan o fikirlere tepki
Manchester United'ın Müslüman futbolcusu Paul Pogba, son zamanlarda İngiltere'de meydana gelen terör saldırılarının İslam diniyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.
Fransız futbolcu Pogba, Esquire dergisine verdiği röportajda, İngiltere'de artan terör saldırıları nedeniyle zor ve hassas bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Pes etmemeli ve kafamıza girmelerine izin vermemeliyiz. Mücadele etmemiz gerekiyor. Üzücü şeyler yaşansa da hayat herkes için devam ediyor. Bir insanı öldürmek, deliliktir. Bunu bir din ile bağdaştırmak saçmalık. İslam bu değil ve herkes bunu biliyor. Bunu söyleyen tek kişi ben olmayacağım." ifadelerini kullandı.
İtalyan ekibi Juventus'tan geçen yıl İngiliz temsilcisi Manchester United'a 105 milyon avro bedelle transfer edilerek en pahalı futbolcu unvanını kazanan Pogba, takımındaki ilk sezonunda 51 maça çıktı ve 9 gol attı.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:49
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F.Bahçe'den tarihi imza
Toplam 11
Yorum
Yilmaz Hep ayni klube sponsor olmak turk basketboluna degil sdce fbahceye hizmet olur ..doguz grubu ezelden beri fbahceye sponsor oluyordu zaten
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Belhanda'nın maliyeti belli oldu
Toplam 52
Yorum
VoLKii1907 Yalandan kim ölmüş :) İyi o zaman bir hafta tatil yapıp çalışmalara başlarsın hayalinde ki kulüpte:D
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Belhanda'nın maliyeti belli oldu
Toplam 52
Yorum
Bruma Kaçar haklısın hocam o yıllık ücret ney öyle yuhhh... abartmışlar son tahlilde
Pogba'dan o fikirlere tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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