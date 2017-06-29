Mohamed Salah'a Demba Ba isyanı

Salah, Chelsea'den takım arkadaşı olan Demba Ba'nın geçtiğimiz yıl Çin'de ayağının kırılmasının ardından geçmiş olsun mesajı için Senegalli oyuncunun, 27 Nisan 2014 yılında Liverpool'a karşı attığı golden sonraki sevincinin fotoğrafını kullanmıştı.

Fotoğrafta Salah, Demba Ba'yı kutlamak için geliyor

Fotoğraftaki detayda Salah'ın da, Liverpool'un şampiyonluk yolunda büyük yara almasına sebep olan Demba Ba'nın golünü kutlamak için takım arkadaşının yanına geldiği görülüyor.

Taraftarların sil çağrısı yanıt bulmadı

Tweetin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Liverpoollu taraftarlar yeni transferlerinin bu gönderisinin altına tweeti silmesi için yorumlar yaptılar ancak Mısırlı yıldız henüz geri adım atmadı.

Mohamed Salah, 2014 yılında Chelsea'nin deplasmanda Liverpool'u 2-0 yendiği mücadelede 60 dakika forma giymişti.



