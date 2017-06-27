 Matic ManU yolcusu – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Matic ManU yolcusu

    Matic ManU yolcusu
    Manchester United'ın Chelsea ile konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. The Guardian'da yer alan habere göre ManU'nun bu transfer için Maviler'e 45 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Sırp orta saha oyuncusunun da haftalık 176 bin euro maaş alacağı ifade edildi. Chelsea'nin Monaco'lu Bakayoko ile anlaştığı için Matic'in gidişine izin verdiği detayı da paylaşıldı.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:21
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