Frank de Boer, Crystal Palace ile anlaştı
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı teknik direktör, İngiltere Premier Lig ekibiyle 3 yıllık anlaşma yaptı.
Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Hollandalı teknik adam Frank de Boer, İngiltere'nin Crystal Palace takımıyla 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Crystal Palace Kulübünün Facebook hesabından canlı yayında yapılan açıklamada, 47 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllığına anlaşma sağlandığı bildirildi.
Teknik direktörlük kariyerine Hollanda'nın Ajax takımında başlayan De Boer, Amsterdam ekibiyle 2010-2014 yıllarında üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşadı.
Inter'in başına geçmesinin ardından milli futbolcu Caner Erkin'i kadroda düşünmediği gerekçesiyle Türk basınının gündeminde yer alan Hollandalı teknik adam, mavi-siyahlıların başında geçirdiği 85 günlük kariyerinde öne çıkan tek başarısını ise Serie A'nın 4. haftasındaki 2-1'lik Juventus galibiyetiyle elde etti.
Futbolculuk kariyerinde Ajax ve İspanya'nın Barcelona takımlarında forma giyen Frank de Boer, 2003-2004 sezonunda Galatasaray'da da görev yapmıştı.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:07
-
Hakan Çalhanoğlu Avrupa devine gidiyor
Toplam 1
Yorum
Aslan YASIR HAKANA INSALLAH BASARILI OLUR
-
G.Saray'da şov başlıyor
Toplam 27
Yorum
iyi bayramlar Sniejderde Belhandada bizim oyuncu hayırdır? Sizin sayfa sıkıcı tabi, refresh yap belki Pepeden haber çıkar...
-
Nur Tatar madalyayı garantiledi
Toplam 1
Yorum
neslihan pox gibi oldu
Frank de Boer, Crystal Palace ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.