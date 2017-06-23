Salah rekor bedelle Liverpool'da

Kırmızı-beyazlılar prensip anlaşmasına vardığı ve sağlık kontrolünden geçirdiği Roma'nın yıldızı Mohamed Salah'ı kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi bu transfer karşılığında İtalyan kulübüne 42 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Haftada tam 90 bin pound kazanacak

The Sun'ın haberine göre; Mısırlı yıldız, 5 yıllık sözleşme karşılığı haftada tam 90 bin pound kazanacak. Chelsea ile başarısız geçen serüvenin ardından Salah geçen sezon Roma'da 19 gol, 12 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.