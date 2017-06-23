Salah rekor bedelle Liverpool'da
Premier Lig devi Liverpool kulüp tarihine geçecek rekor transfere imza attı.
Kırmızı-beyazlılar prensip anlaşmasına vardığı ve sağlık kontrolünden geçirdiği Roma'nın yıldızı Mohamed Salah'ı kadrosuna kattı.
İngiliz ekibi bu transfer karşılığında İtalyan kulübüne 42 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Haftada tam 90 bin pound kazanacak
The Sun'ın haberine göre; Mısırlı yıldız, 5 yıllık sözleşme karşılığı haftada tam 90 bin pound kazanacak. Chelsea ile başarısız geçen serüvenin ardından Salah geçen sezon Roma'da 19 gol, 12 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:40
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
Toplam 7
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Salah rekor bedelle Liverpool'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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