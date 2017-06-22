Salah rekor bedelle Liverpool'da
Premier Lig devi Liverpool kulüp tarihine geçecek rekor transfere imza attı.
Kırmızı-beyazlılar prensip anlaşmasına vardığı ve sağlık kontrolünden geçirdiği Roma'nın yıldızı Mohamed Salah'ı kadrosuna kattı.
İngiliz ekibi bu transfer karşılığında İtalyan kulübüne 42 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Haftada tam 90 bin pound kazanacak
The Sun'ın haberine göre; Mısırlı yıldız, 5 yıllık sözleşme karşılığı haftada tam 90 bin pound kazanacak. Chelsea ile başarısız geçen serüvenin ardından Salah geçen sezon Roma'da 19 gol, 12 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:11
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Bacca önerisi
Toplam 3
Yorum
Bacca başka adam yok Lagazzette alınabilir bacca da iş yapar
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Cengiz Ünder’e kıskaç
Toplam 2
Yorum
Atillas-BJK Aileni de yanına al doğru Avrupa'ya, harcanma buralarda
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Mas için 7 milyon euro
Toplam 14
Yorum
Dunyaxeri Versinler 7 milyon da takla atsınlar... mustasa 3 tane mas eder...
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