 Salah rekor bedelle Liverpool'da – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Salah rekor bedelle Liverpool'da

    Salah rekor bedelle Liverpool'da

    Premier Lig devi Liverpool kulüp tarihine geçecek rekor transfere imza attı.

    Kırmızı-beyazlılar prensip anlaşmasına vardığı ve sağlık kontrolünden geçirdiği Roma'nın yıldızı Mohamed Salah'ı kadrosuna kattı.

    İngiliz ekibi bu transfer karşılığında İtalyan kulübüne 42 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Haftada tam 90 bin pound kazanacak
    The Sun'ın haberine göre; Mısırlı yıldız, 5 yıllık sözleşme karşılığı haftada tam 90 bin pound kazanacak. Chelsea ile başarısız geçen serüvenin ardından Salah geçen sezon Roma'da 19 gol, 12 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:11
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